Энергодар полностью обесточен после ударов ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен в результате атак Вооруженных сил Украины на энергосистему региона, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, критически важные объекты городской инфраструктуры в настоящее время функционируют за счет резервных источников питания.

Вместе с тем об отсутствии последствий нельзя сказать в отношении города атомщиков. Энергодар в настоящее время обесточен. Критически важные объекты городской инфраструктуры продолжают работать за счет резервных источников питания, — заявила директор.

Кроме того, украинские военные минувшей ночью вновь запустили гексакоптер с обновленной аудиотрансляцией, содержащей угрозы и призывы к эвакуации жителей атомграда. Как отметила Яшина, это является частью систематической кампании Киева по психологическому давлению на население и сотрудников ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по больнице в Энергодаре. Были повреждены окна приемного отделения с первого по пятый этаж и два служебных автомобиля. Жертв нет.