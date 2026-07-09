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09 июля 2026 в 10:44

ВСУ ударили по медсанчасти в Энергодаре

Фото: Lance Cpl. Jack Labrador/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по медицинскому объекту в Энергодаре Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале. В результате атаки повреждены окна приемного отделения с первого по пятый этаж, а также два служебных автомобиля, принадлежащих больнице.

ВФУ ударили по нашей медсанчасти. В результате повреждены окна с первого по пятый этаж приемного отделения и два служебных автомобиля, принадлежащих больнице, — следует из сообщения.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди персонала и пациентов нет. Пухов расценил произошедшее как целенаправленную атаку на гражданский медицинский объект.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются создать фактическую блокаду Энергодара. Они систематически обстреливают гражданские автомобили и минируют дронами подъездные дороги к городу. Также украинские войска регулярно наносят удары по жилым зданиям.

До этого стало известно, что ночью 8 июля ВСУ атаковали объекты энергетики Крыма, что вызвало серьезные проблемы с электроснабжением. В Джанкое, Красноперекопске, Армянске и прилегающих районах свет полностью отсутствует.

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