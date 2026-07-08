На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре ЗАЭС: ВСУ пытаются организовать блокаду Энергодара ударами по дорогам к городу

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки создать фактическую блокаду Энергодара, систематически обстреливая гражданские автомобили и минируя с помощью дронов подъездные дороги к городу, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, ВСУ также продолжают регулярно наносить удары по жилой застройке.

ВСУ продолжают систематические обстрелы Энергодара, регулярно наносят удары по жилой застройке и гражданским автомобилям, минируют подъездные дороги к городу. Эти действия направлены на то, чтобы максимально затруднить транспортное сообщение, создать фактическую блокаду города атомщиков и нарушить его нормальное функционирование, — указала собеседница.

Ранее пресс-служба администрации города уже сообщала, что ВСУ перешли к тактике минирования и обстрела подъездных дорог к городу-спутнику Запорожской АЭС. Там добавили, что обстановка в городе в связи с постоянными обстрелами ВСУ остается напряженной.

До этого пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о кратковременной потере внешнего энергоснабжения, в связи с чем станция функционировала на дизель-генераторах около двух часов. В настоящее время электроснабжение восстановлено, а радиационный фон оставался в пределах нормы.