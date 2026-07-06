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06 июля 2026 в 19:51

Названа новая тактика ВСУ под Энергодаром

ВСУ перешли к тактике минирования подъездных дорог к Энергодару

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ВСУ перешли к тактике минирования и обстрела подъездных дорог к городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Там добавили, что обстановка в городе в связи с постоянными обстрелами ВСУ остается напряженной.

К сожалению, минировать и обстреливать подъездные дороги, по которым ездят энергодарцы, жители близлежащих населенных пунктов, в том числе и атомщики, ВСУ пытаются в последнее время часто, — сказали в пресс-службе.

При этом директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что украинские военные стали системно минировать при помощи дронов и обстреливать подъездную к Энергодару дорогу, по которой ежедневно ездят сотрудники Запорожской АЭС. По ее словам, это фактически речь идет о целенаправленных действиях, направленных на то, чтобы осложнить жизнь Энергодара.

Ранее в Запорожской области приостановили автобусные пассажирские перевозки. Отмечалось, что ограничения были введены в нескольких населенных пунктах.

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