Ряд регионов Крыма остается без света после атаки ВСУ В пяти населенных пунктах Крыма ограничено электроснабжение после атаки ВСУ

После нанесенных в ночь на 8 июля ударов Вооруженных сил Украины по объектам энергетики Крыма на полуострове сохраняются серьезные перебои с электроснабжением, сообщили в Крымэнерго. Электричество в настоящее время отсутствует в Джанкое, Красноперекопске, городском округе Армянск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах.

В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Отсутствует подача электроэнергии: город Джанкой, город Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский район, Красноперекопский район, — следует из сообщения.

В Нижнегорском и Первомайском районах также действуют дополнительные ограничения на подачу электроэнергии. В других районах республики энергоснабжение осуществляется частично в соответствии с текущими возможностями инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Москва подверглась крупнейшей атаке беспилотников за два года. По словам мэра Сергея Собянина, было запущено более 430 дронов, из которых 36 достигли города и были уничтожены. 4 июля сообщалось о более чем 200 дронах, большинство из которых сбиты на дальних подступах.