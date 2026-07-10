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10 июля 2026 в 14:54

Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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МАГАТЭ следует дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям Киева в отношении Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, которые передает пресс-служба компании в Telegram-канале, отсутствие осуждения лишь усугубляет ситуацию.

Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС. <...> В отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия, — подчеркнули в Росатоме.

Ранее сообщалось, что с начала эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и городу Энергодару погибли семь человек, 40 человек пострадали. Среди погибших оказался один сотрудник станции.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС продолжает обостряться на фоне возрастающей террористической активности со стороны Киева. По его мнению, это представляет серьезную угрозу для безопасности объекта.

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Алексей Лихачев
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