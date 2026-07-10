Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 12:56

«Чрезвычайно опасна»: в Кремле оценили террор Киева в отношении ЗАЭС

Песков: террор ВСУ в отношении ЗАЭС эскалирует ситуацию

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции продолжает обостряться на фоне возрастающей террористической активности со стороны Киева, что представляет серьезную угрозу для безопасности объекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в МАКСе, складывающаяся обстановка требует пристального внимания международных надзорных органов, и в первую очередь — МАГАТЭ, на уровне руководства которого должны постоянно подниматься вопросы защиты станции.

Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ, это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует, она чрезвычайно опасна, — подчеркнул он.

Утром 10 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 376 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря. В ночь на 9 июля ликвидировали 73 беспилотника.

Власть
Дмитрий Песков
обстрелы ЗАЭС
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лихачев заявил об интенсивных ударах беспилотников по Запорожской АЭС
Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак назвал главные плюсы одного из видов топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.