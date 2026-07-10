«Чрезвычайно опасна»: в Кремле оценили террор Киева в отношении ЗАЭС

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции продолжает обостряться на фоне возрастающей террористической активности со стороны Киева, что представляет серьезную угрозу для безопасности объекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в МАКСе, складывающаяся обстановка требует пристального внимания международных надзорных органов, и в первую очередь — МАГАТЭ, на уровне руководства которого должны постоянно подниматься вопросы защиты станции.

Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ, это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует, она чрезвычайно опасна, — подчеркнул он.

Утром 10 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 376 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря. В ночь на 9 июля ликвидировали 73 беспилотника.