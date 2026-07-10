Лихачев раскрыл роль МАГАТЭ в разминировании ЗАЭС

Работники МАГАТЭ лично участвовали в разминировании территории ЗАЭС, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам встречи с главой агентства Рафаэлем Гросси. По его словам, которые приводит ТАСС, сотрудники МАГАТЭ фактически обеспечили отсутствие дальнейших провокаций со стороны ВСУ.

Был прилет, пострадали пять наших военных инженеров. И в ответ на это работники МАГАТЭ лично вышли на разминирование и фактически своим присутствием обеспечили уже отсутствие дальнейших провокаций, — отметил Лихачев.

До этого Лихачев подчеркнул, что Росатом намерен добиваться от МАГАТЭ реакции на психологические атаки против жителей Энергодара и персонала Запорожской атомной электростанции. По его словам, обстановка в Запорожской области остается крайне напряженной.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ могло бы назвать виновника атак на Запорожскую АЭС при наличии «неопровержимых доказательств». Он отметил, что в условиях вооруженного конфликта установить ответственность бывает крайне сложно из-за противоречивых версий сторон.