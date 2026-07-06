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06 июля 2026 в 07:41

Гросси раскрыл, что мешает МАГАТЭ назвать виновного в атаках на ЗАЭС

Гросси заявил о нехватке доказательств для обвинений по ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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МАГАТЭ могло бы назвать виновника атак на Запорожскую АЭС при наличии «неопровержимых доказательств», заявил глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, которые передает РИА Новости, в условиях вооруженного конфликта установить ответственность бывает крайне сложно из-за противоречивых версий сторон.

Если бы у нас были неопровержимые доказательства, мы могли бы это сказать. Но нужно понимать, что [во время конфликтов] <...>, конечно, существуют радикально противоположные взгляды на одно и то же, — сказал он.

Гросси отметил, что в условиях применения беспилотников и современных средств поражения обломки не всегда позволяют точно определить источник атаки. Поэтому агентство якобы вынуждено проявлять максимальную осмотрительность.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Энергодар. По ее словам, при этом наиболее интенсивным обстрелам подвергается подъездная дорога к атомному городу.

Мир
МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
ЗАЭС
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