Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС

Киев идет на все более безрассудные действия в отношении Запорожской атомной электростанции и города-спутника Энергодара из-за отсутствия осуждения и даже намека на критику со стороны международного сообщества, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Он в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям украинской армии в отношении ЗАЭС, передает пресс-служба госкорпорации.

В этой связи Алексей Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС. Он подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия, — говорится в сообщении.

Пресс-центр Росатома сообщил, что в Калининграде прошли межведомственные консультации России и МАГАТЭ по ЗАЭС. Главной темой обсуждений стал вопрос обеспечения безопасности станции.

Ранее стало известно, что с начала эскалации ударов вооруженных формирований Украины по Запорожской атомной электростанции и Энергодару погибли семь человек, 40 человек пострадали. Там отметили, что среди погибших числится один сотрудник станции.