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22 июля 2026 в 17:17

Тренеру из Англии предъявили три обвинения за шпионаж

Тренера «Саутгемптона» Эккерта обвинили в слежке за соперниками

Тонда Эккерт Тонда Эккерт Фото: Daniel Weir/Sports Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Футбольная ассоциация Англии предъявила главному тренеру «Саутгемптона» Тонде Эккерту три дисциплинарных обвинения за организацию наблюдения за тренировками трех команд-соперниц, сообщает Reuters. По данным агентства, 33-летний специалист поручал сотрудникам клуба следить за занятиями «Оксфорд Юнайтед», «Ипсвич Таун» и «Мидлсбро» в декабре 2025 года, а также в апреле и мае 2026 года.

По версии Футбольной ассоциации Англии, главный тренер «Саутгемптона» нарушил правило E3.1 регламента, организовав слежку за тренировками соперников, чем мог нанести ущерб репутации футбола. Ему предписано ответить на обвинения до 28 июля.

В «Саутгемптоне» заявили о готовности сотрудничать с FA и выразили поддержку тренеру и его штабу. Разбирательство началось после жалобы «Мидлсбро», чей сотрудник заметил представителя «Саутгемптона» возле своей базы перед полуфиналом плей-офф чемпионата. В ходе расследования выяснилось, что аналогичное наблюдение велось за «Оксфордом» и «Ипсвичем».

Независимая комиссия установила, что Эккерт лично санкционировал сбор данных о тактике и состоянии игроков соперников, сам специалист признал ответственность. В итоге «Саутгемптон» исключен из финала плей-офф, а в следующем сезоне команда начнет чемпионат с минус четырьмя очками. Вместо нее в решающем матче сыграл «Мидлсбро», который в итоге уступил «Халл Сити» в борьбе за выход в Премьер-лигу.

Ранее игрока «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау обвинили в сексизме после его публикации в социальной сети. В одном из своих аккаунтов он обратился к девушкам с просьбой не притворяться, что они хорошо разбираются в футболе. Спортсмен столкнулся с массовой критикой, после чего он удалил публикацию и попросил «не воспринимать аккаунт всерьез».

Спорт
Футбол
Саутгемптон
шпионаж
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