Политолог назвал главную проблему американской дипломатии при Трампе

Президенту США Дональду Трампу не удалось реформировать Госдепартамент, и теперь между верхушкой администрации и основной массой чиновников ведомства наблюдается разрыв, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, хозяин Белого дома массово сократил дипломатов, но сделал это бессистемно.

Где-то на должности послов и спецпредставителей Трамп просто назначил родственников и друзей, а часть чиновников уволил. Но системности тут никакой не было. То есть серьезной реформы Госдепартамента не произошло, и он продолжает существовать — такой, каким мы его знали. Это тот же Госдеп, что при [бывших президентах США] Бараке Обаме и Джо Байдене. Разве что во главе его стоит [госсекретарь] Марко Рубио и несколько помощников-заместителей, — сказал Дробницкий.

Он отметил, что такая ситуация чревата системным кризисом. Фактически чиновники Госдепа могут саботировать указания президента США, полагает американист.

Проходят ли внутрь Госдепа команды президента и приходит ли оттуда правильная обратная связь — большой вопрос. Вот это действительно серьезно, — сказал Дробницкий.

Ранее Рубио обвинили в использовании функции автоматического удаления сообщений в рабочих чатах. Это запрещается регламентом работы сотрудников ведомства.