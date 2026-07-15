Рубио включал запрещенную функцию в рабочих переписках

Госсекретаря США Марко Рубио обвинили в использовании функции автоматического удаления сообщений в рабочих чатах, сообщает Atlantic. Включение автоудаления запрещается регламентом работы сотрудников американской внешнеполитической службы.

По данным издания, после утечки переписки о планах ударов США по Йемену в марте 2025 года суд потребовал от офиса госсекретаря подтвердить, что его сообщения сохраняются и могут быть извлечены при необходимости. В ответ в Госдепартаменте сначала заявили, что Рубио использует специальное программное обеспечение для сохранения переписок. Позже представители ведомства начали утверждать, что госсекретарь не применяет функцию автоматического удаления сообщений.

Примерно через два месяца Рубио изменил настройки в чате Signal для обсуждения административных вопросов с другими высокопоставленными чиновниками, чтобы сообщения автоматически удалялись через заданный промежуток времени, — сказано в материале.

Ранее Еврокомиссия удалила группу в мессенджере Signal. Причиной такого решения стали подозрения во взломе. Согласно данным Politico, речь идет о группе, где обменивались информацией главы департаментов Еврокомиссии и их заместители.