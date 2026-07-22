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22 июля 2026 в 17:20

ГД разрешила судимым за контрабанду и бандитизм заключать контракты с МО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Госдума приняла законопроект, расширяющий перечень судимостей, при наличии которых граждане могут заключать контракты с Вооруженными силами России в особые периоды, о чем стало известно на пленарной сессии. Документ позволит привлекать к службе лиц, осужденных за контрабанду, бандитизм и организацию преступных сообществ.

Законопроект позволит увеличить ресурс потенциальных кандидатов для поступления на военную службу и будет способствовать достижению плановых показателей отбора граждан для доукомплектования вооруженных сил в 2026 году для участия в специальной военной операции, — заявил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

Инициатива, внесенная правительством 17 июля, добавляет в разрешенный список статьи за контрабанду денежных средств, наркотиков и оружия, а также за создание преступных сообществ. Кроме того, право на службу получат лица, осужденные за нарушение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, утрату документов с гостайной и организацию незаконной миграции.

Горемыкин заверил, что осужденные за тяжкие преступления будут проходить службу исключительно в специальных подразделениях. Такие военнослужащие будут изолированы от контрактников без подобных правонарушений, а их дисциплину возьмут под строгий контроль командиры и профильные ведомства.

Ранее кабинет министров инициировал рассмотрение в Госдуме законопроекта, разрешающего лицам с судимостью за контрабанду наркотиков, стратегических товаров и объектов дикой природы заключать военные контракты в периоды мобилизации. Разработчики инициативы заверили, что реализация данной меры не потребует дополнительных бюджетных ассигнований и не противоречит международным обязательствам страны.

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