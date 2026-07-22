Девушка за час обокрала три магазина в ТЦ

Девушка за час обокрала три магазина в ТЦ В Сергиевом Посаде задержали 25-летнюю девушку за кражу из трех магазинов

Сотрудники Росгвардии задержали 25-летнюю посетительницу торгового центра в Сергиевом Посаде, которая за час похитила товары из трех разных магазинов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе управления ведомства по Московской области. Общая сумма ущерба превысила 21 тыс. рублей.

Необычный экспресс-шопинг пресекли сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны в ТЦ на Новоугличском шоссе. Дама действовала оперативно и всего за один час обошла три магазина подряд, — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, злоумышленница последовательно посетила несколько торговых точек в одном здании. Из первого помещения она вынесла купальный костюм, из второго забрала комплект летней одежды, а в третьем магазине добавила к похищенному аксессуары и дюжину шоколадных яиц.

Попытка скрыться с украденным имуществом не удалась. Сотрудники службы безопасности торгового комплекса заметили подозрительные действия девушки и оперативно активировали тревожную кнопку. Прибывшие на вызов силовики остановили подозреваемую непосредственно на выходе из здания.

Ранее сообщалось, что житель Москвы обратился в правоохранительные органы после исчезновения крупной суммы со своего счета во время совместного отдыха в гостинице с двумя стриптизершами. Подозреваемые отрицают факт хищения, утверждая, что мужчина сам распоряжался финансами, однако полиция уже начала проверку по данному инциденту.