Названы бытовые дела, которые стоит закрыть до рождения ребенка

Лидер портфеля брендов «Арнест ЮниРусь» Антонина Синьковская посоветовала будущим мамам перед рождением ребенка заморозить еду порциями, чтобы облегчить первые недели после появления малыша. В беседе с NEWS.ru она отметила, что существует несколько ключевых задач, которые помогут женщине не отвлекаться на быт.

Разбираемся, какие дела облегчат первое время с малышом. Первое, освободите маршруты одной руки. Многие действия придется выполнять, держа ребенка. Чтобы заметить неудобные места, пройдите от кровати до ванной и кухни с подушкой. Второе, пополните домашние запасы. О подгузниках накануне родов помнят все, а вот о мусорных пакетах, средствах для стирки и корме для питомца легко забыть. Третье, заморозьте еду порциями. В первые недели даже простой ужин может отнимать много сил. Заранее приготовьте фрикадельки, сырники, бульон и соус и разделите так, чтобы одного контейнера хватало на прием пищи, — сказала Синьковская.

Она отметила, что в первые недели после родов стоит активно пользоваться помощью техники и делегировать обязанности. По ее словам, важно проверить фильтры посудомойки и очистить щетки робота-пылесоса, чтобы автоматизировать максимум процессов. Эксперт подчеркнула, что также не стоит пренебрегать поддержкой близких.

В первое время после родов приготовьтесь делегировать. Пусть часть забот о малыше возьмут на себя близкие, а остальные обязанности надо передать технике. Заранее проверьте состояние домашних помощников: очистите фильтр посудомоечной машины, освободите щетки робота-пылесоса и подберите средства для разных бытовых задач. Далее, соберите базовый набор вещей, которые понадобятся сразу после возвращения домой. Постирайте первые комплекты одежды и подготовьте аптечку по согласованному с педиатром списку. И последнее, организуйте команду поддержки. Согласуйте с родными конкретные задачи: кто помогает готовить и заказывать продукты, кто стирает, выносит мусор или гуляет с собакой, — заключила Синьковская.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что новые семейные пособия в РФ должны быть адресными. По его словам, такие меры соцподдержки должны оказываться только тем, кто в них действительно нуждается.