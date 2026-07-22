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22 июля 2026 в 18:08

Названы бытовые дела, которые стоит закрыть до рождения ребенка

Эксперт Синьковская дала совет заморозить еду порциями перед рождением ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лидер портфеля брендов «Арнест ЮниРусь» Антонина Синьковская посоветовала будущим мамам перед рождением ребенка заморозить еду порциями, чтобы облегчить первые недели после появления малыша. В беседе с NEWS.ru она отметила, что существует несколько ключевых задач, которые помогут женщине не отвлекаться на быт.

Разбираемся, какие дела облегчат первое время с малышом. Первое, освободите маршруты одной руки. Многие действия придется выполнять, держа ребенка. Чтобы заметить неудобные места, пройдите от кровати до ванной и кухни с подушкой. Второе, пополните домашние запасы. О подгузниках накануне родов помнят все, а вот о мусорных пакетах, средствах для стирки и корме для питомца легко забыть. Третье, заморозьте еду порциями. В первые недели даже простой ужин может отнимать много сил. Заранее приготовьте фрикадельки, сырники, бульон и соус и разделите так, чтобы одного контейнера хватало на прием пищи, — сказала Синьковская.

Она отметила, что в первые недели после родов стоит активно пользоваться помощью техники и делегировать обязанности. По ее словам, важно проверить фильтры посудомойки и очистить щетки робота-пылесоса, чтобы автоматизировать максимум процессов. Эксперт подчеркнула, что также не стоит пренебрегать поддержкой близких.

В первое время после родов приготовьтесь делегировать. Пусть часть забот о малыше возьмут на себя близкие, а остальные обязанности надо передать технике. Заранее проверьте состояние домашних помощников: очистите фильтр посудомоечной машины, освободите щетки робота-пылесоса и подберите средства для разных бытовых задач. Далее, соберите базовый набор вещей, которые понадобятся сразу после возвращения домой. Постирайте первые комплекты одежды и подготовьте аптечку по согласованному с педиатром списку. И последнее, организуйте команду поддержки. Согласуйте с родными конкретные задачи: кто помогает готовить и заказывать продукты, кто стирает, выносит мусор или гуляет с собакой, — заключила Синьковская.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что новые семейные пособия в РФ должны быть адресными. По его словам, такие меры соцподдержки должны оказываться только тем, кто в них действительно нуждается.

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