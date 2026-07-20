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20 июля 2026 в 15:27

В Госдуме оценили идею выплачивать «родительскую зарплату»

Депутат Нилов: новые семейные пособия должны быть адресными

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Новые семейные пособия в РФ должны быть адресными, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал инициативу лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о ежемесячной выплате прожиточного минимума неработающей матери или отцу, ухаживающим за ребенком. По словам Нилова, такие меры соцподдержки должны оказываться только тем, кто в них действительно нуждается, а бюджетные средства не следует тратить на обеспечение сверхбогатых граждан.

Базовые принципы соцполитики — адресность и нуждаемость. У нас есть родители с очень большими доходами, им помощь не нужна. Было бы антисоциально помогать тем, кто живет в своих больших домах, с охраной, водителями, домработницами и нянями. Надо говорить о тех, кому «родительская помощь», [которую предложил оказывать Миронов], действительно нужна. Любая подобная инициатива требует серьезных финансовых расходов. В целом как идея мне нравится. При этом нужно предусмотреть критерии, чтобы поддержка не оказывалась семьям олигархов. Я напомню, что у нас выплачивается пособие на ребенка с шестой недели беременности, если мать стоит на учете и у нее небольшой доход. До трех лет можно претендовать на второе пособие из средств маткапитала, — пояснил Нилов.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что родители в РФ уже получают единое пособие за рождение детей. По ее словам, текущая система построена на принципе нулевого дохода, который исключает получение денег без уважительной причины.

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