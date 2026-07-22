Ученые выявили проблему выросшей продолжительности жизни Разрыв в заболеваемости увеличился практически во всех странах за 33 года

Разрыв между продолжительной и здоровой жизнью увеличился практически во всех странах с 1990 по 2023 годы, следует из исследования американских ученых «Глобальное бремя болезней», опубликованном в журнале The Lancet Public Health. Люди стали в среднем дольше жить с заболеваниями, инвалидностью или ограничениями здоровья. Этот феномен известен под названием разрыва в заболеваемости.

Продолжительность жизни в целом увеличилась с 64,6 до 73,8 года за 33 года. По данным исследователей, в 1990 году люди проводили в плохом состоянии около 13,6% жизни. Этот показатель возрос до 14,5% в 2023 году.

Наши результаты показывают, что будущие улучшения в области здоровья населения будут достигаться не только за счет увеличения продолжительности жизни, но и за счет улучшения здоровья, — заявил старший автор исследования, доктор и директор IHME Кристофер Мюррей.

Ранее зампред Правительства России раскрыла, что ожидаемая продолжительность жизни в стране возросла за последние 100 лет практически в два раза. По ее мнению, прирост стал возможен благодаря внедрения новинок в медотрасль.