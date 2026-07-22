Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 18:07

Ученые выявили проблему выросшей продолжительности жизни

Разрыв в заболеваемости увеличился практически во всех странах за 33 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Разрыв между продолжительной и здоровой жизнью увеличился практически во всех странах с 1990 по 2023 годы, следует из исследования американских ученых «Глобальное бремя болезней», опубликованном в журнале The Lancet Public Health. Люди стали в среднем дольше жить с заболеваниями, инвалидностью или ограничениями здоровья. Этот феномен известен под названием разрыва в заболеваемости.

Продолжительность жизни в целом увеличилась с 64,6 до 73,8 года за 33 года. По данным исследователей, в 1990 году люди проводили в плохом состоянии около 13,6% жизни. Этот показатель возрос до 14,5% в 2023 году.

Наши результаты показывают, что будущие улучшения в области здоровья населения будут достигаться не только за счет увеличения продолжительности жизни, но и за счет улучшения здоровья, — заявил старший автор исследования, доктор и директор IHME Кристофер Мюррей.

Ранее зампред Правительства России раскрыла, что ожидаемая продолжительность жизни в стране возросла за последние 100 лет практически в два раза. По ее мнению, прирост стал возможен благодаря внедрения новинок в медотрасль.

Здоровье
продолжительность жизни
заболевания
инвалидность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна позиция Трампа об антироссийских санкциях
В Госдуме ответили, как защитить детей от негативного влияния соцсетей
Осудивший СВО рэпер Slimus купил дорогую квартиру в США
Глава Федерации футбола Кюрасао ушел в отставку
«Часть нашей ментальности»: Киселев вступился за Пугачеву
Ушел из жизни известный российский телеведущий
Ученица Плющенко сменила спортивное гражданство ради участия в Гран-при
Появились новые подробности о пожаре на складе Wildberries в Невинномысске
Названы страны Европы с самым резким ростом цен на топливо
Четыре автомобиля столкнулись в крупном ДТП в Бурятии
Продюсер Владимир Киселев назвал артистов, которые помогают СВО
Болгария усилила логистические возможности НАТО на юго-восточном фланге
«Они нас научили»: продюсер Киселев высказался о советской цензуре
«Коллегами не считаю»: Киселев резко высказался о поющих блогерах
На Украине хотят ужесточить наказание для общепита за русские песни
Приставы основательно взялись за Шульман
«Второе имя»: Пелагея впервые рассказала о серьезной внутренней проблеме
Мощный взрыв прогремел в одном из портов Китая
«Предпочтение авторитаризму»: на Украине раскрыли характер Зеленского
Подростки толпой напали на школьника и сломали ему нос
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.