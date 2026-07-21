Онищенко озвучил, до какого возраста россияне остаются активными Онищенко заявил, что активная жизнь россиян длится около 60 лет

Продолжительность здоровой жизни в России, в течение которой человек остается активным и работает, составляет около 60 лет, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что сегодня государство ставит задачу не только увеличить общую продолжительность жизни, но и продлить период, когда люди сохраняют здоровье и могут вести активную жизнь, передает РИА Новости.

Такой жизни у нас с вами сегодня около 60 лет. То есть, когда человек активен, когда он работает, когда он, так сказать, социально востребован, — сказал академик.

По словам Онищенко, средняя продолжительность жизни в мире составляет 70 лет, тогда как в России по итогам прошлого года она достигла 74 лет. Следующей целью является увеличение этого показателя до 78 лет, добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация может продлить годы жизни россиянам. Также Онищенко допустил, что продолжительность жизни в России к 2030 году может достичь 78 лет, а к 2036 году увеличиться до 81 года.