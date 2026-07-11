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11 июля 2026 в 04:39

Онищенко оценил перспективы роста продолжительности жизни россиян

Онищенко: продолжительность жизни людей в России за 10 лет вырастет до 81 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может достичь 78 лет, а к 2036 году увеличиться до 81 года, рассказал РИА Новости академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Этот показатель остается главным индикатором качества жизни в стране, подчеркнул он.

Сегодня показатель средней продолжительности жизни является главным индикативом качества жизни в стране. К 2030 году мы должны достигнуть показателя — 78 лет, а к 2036 году — 81 год, — заявил Онищенко.

По словам академика, за предыдущие годы продолжительность жизни в стране выросла примерно на 20 лет благодаря борьбе с инфекционными заболеваниями и массовой вакцинации. Он также отметил, что на этот показатель влияют не только возможности системы здравоохранения, но и образ жизни человека, включая питание, физическую активность и привычки.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила: ожидаемая продолжительность жизни за последние 100 лет увеличилась практически вдвое. Этот прирост стал прямым следствием внедрения новинок, трансформирующих как медицинскую отрасль, так и повседневный уклад жизни россиян, добавила она.

Общество
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