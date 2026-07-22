Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 18:04

Власти Краснодара ввели режим ЧС

Мэр Наумов: в двух округах Краснодара ввели режим ЧС после налета дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр города Евгений Наумов в МАКСе. Он добавил, что жителям, чьи квартиры пострадали, окажут необходимую помощь и предложат проживание в пунктах временного размещения.

В Прикубанском и Карасунском округах, где этой ночью в результате атаки БПЛА пострадали дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Для координации работ по устранению последствий работает штаб. Жителям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения. Будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам, — написал Наумов.

Ранее стало известно, что жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что три человека остаются под наблюдением врачей.

До этого появилась информация, что количество домовладений в Краснодаре, поврежденных в результате ночной атаки беспилотников, увеличилось до 16. По уточненным данным оперштаба, повреждены 10 частных и шесть многоквартирных домов.

Регионы
Краснодар
Краснодарский край
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни известный российский телеведущий
Ученица Плющенко сменила спортивное гражданство ради участия в Гран-при
Появились новые подробности о пожаре на складе Wildberries в Невинномысске
Названы страны Европы с самым резким ростом цен на топливо
Четыре автомобиля столкнулись в крупном ДТП в Бурятии
Продюсер Владимир Киселев назвал артистов, которые помогают СВО
Болгария одобрила размещение самолетов американцев на своей авиабазе
«Они нас научили»: продюсер Киселев высказался о советской цензуре
«Коллегами не считаю»: Киселев резко высказался о поющих блогерах
На Украине хотят ужесточить наказание для общепита за русские песни
Приставы основательно взялись за Шульман
«Второе имя»: Пелагея впервые рассказала о серьезной внутренней проблеме
Мощный взрыв прогремел в одном из портов Китая
«Предпочтение авторитаризму»: на Украине раскрыли характер Зеленского
Подростки толпой напали на школьника и сломали ему нос
«Два-три года — и его не будет»: Киселев о будущем Вани Дмитриенко
Раскрыт статус подготовки батальона беспилотников ЮВО к отправке в зону СВО
Новый главком ВСУ Михаил Драпатый: досье, карьера, чем известен
Заплыв белых медведей рядом с ледоколом «Арктика» попал на видео
Уехавшая в США дочь Машкова задолжала банкам четверть миллиона рублей
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.