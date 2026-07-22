Власти Краснодара ввели режим ЧС Мэр Наумов: в двух округах Краснодара ввели режим ЧС после налета дронов ВСУ

В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр города Евгений Наумов в МАКСе. Он добавил, что жителям, чьи квартиры пострадали, окажут необходимую помощь и предложат проживание в пунктах временного размещения.

В Прикубанском и Карасунском округах, где этой ночью в результате атаки БПЛА пострадали дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Для координации работ по устранению последствий работает штаб. Жителям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения. Будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам, — написал Наумов.

Ранее стало известно, что жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что три человека остаются под наблюдением врачей.

До этого появилась информация, что количество домовладений в Краснодаре, поврежденных в результате ночной атаки беспилотников, увеличилось до 16. По уточненным данным оперштаба, повреждены 10 частных и шесть многоквартирных домов.