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22 июля 2026 в 18:57

Четыре автомобиля столкнулись в крупном ДТП в Бурятии

МВД Бурятии: четыре человека пострадали в ходе крупного ДТП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Четыре автомобиля столкнулись друг с другом на дороге около улуса Улан-Иволгинский в Бурятии, сообщили в канале регионального МВД в МАКСе. В ходе ДТП пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в 19:20 по местному времени. Автомобили «Хонда» и «Тойота Камри» стояли на повороте, когда в них врезалась машина «Тойота Премио». Следом за ней въехал еще один попутный автомобиль.

По итогу аварии четыре человека получили травмы. Среди них — 28-летний водитель «Хонды», 20-летняя водитель и 16-летний пассажир «Тойоты Премио», 22-летняя водитель «Тойоты Камри». Прибывшая бригада скорой помощи осмотрели участников ДТП. Госавтоинспекция обеспечивает безопасный проезд на участке и выясняет детали произошедшего.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с бензовозом в Туве. После столкновения машина загорелась и взорвалась. Местные правоохранители подтвердили гибель нескольких людей.

Кроме этого, два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Солнечной и Маршала Конева в Кирове. В результате пострадали три человека, в том числе два ребенка.

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