Генетически уникальную безглазую рыбу обнаружили в США

В американском штате Алабама в системе известняковых пещер нашли новый вид безглазых рыб, сообщает Popular Science. Длина полупрозрачного животного составила менее пяти сантиметров.

Новый вид назвали Demogorgonichthys arcanus, что отсылает к мифологическому существу Демогоргону. Куратор музея естественной истории Университета Оберна и соавтор исследования Джонатан Армбрустер сообщили, что найденная особь генетически уникальна, поэтому ее выделили в отдельный род.

Чаще всего, открывая новые виды, мы обнаруживаем различия внутри уже известных организмов. В этом случае все иначе. Это совершенно новая находка, которой раньше никто не видел, и это огромная редкость, — рассказал Армбрустер.

Ранее палеонтологи обнаружили сотни микроскопических фрагментов янтаря в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, датируемых средним девоном — возрастом около 385 млн лет. Эта находка опередила предыдущий древнейший образец на 65 млн лет и более чем на 150 млн лет — эпоху первых динозавров.