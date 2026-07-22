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22 июля 2026 в 19:39

Водитель маршрутки решил «проучить» ребенка-безбилетника

В Татарстане водитель удерживал школьника в салоне и высадил в незнакомом месте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Татарстане водитель маршрутки удерживал 15-летнего подростка в салоне и высадил его в незнакомом месте, рассказала мать несовершеннолетнего. По ее словам, которые приводит Telegram-канал «Челны онлайн», подросток ехал домой, но, когда пришло время оплатить проезд, у него не оказалось наличных, а интернет на телефоне отсутствовал, хотя деньги на карте были.

Мальчик попросил других пассажиров поделиться интернетом, но ни один из них, включая водителя, не откликнулся. Тогда юноша решил позвонить матери. Она предложила водителю дать номер телефона для перевода денег. Тот отказался.

Вместо того чтобы помочь, водитель, по словам матери, увез ее сына и высадил его на Казанском проспекте в районе ГЭС. После этого юноше пришлось добираться домой пешком. Женщина требует установить личность водителя и дать его действиям правовую оценку.

Ранее сообщалось, что таксист-мигрант отказался везти ветерана СВО Кирилла без руки и ноги и его супругу Анастасию. По словам пострадавших, они не в первый раз сталкиваются с дискриминацией от водителей. Женщина связалась с поддержкой «Яндекс.Такси». В ней отметили, что показатели таксиста ухудшились, и в качестве компенсации семье прислали промокод на 100 рублей.

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