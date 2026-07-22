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22 июля 2026 в 20:07

Олег Винник разводится с женой после новости о неизлечимой болезни сына

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Блогер Олег Винник объявил о разводе с супругой Анной, сообщив, что это взвешенное и осознанное решение взрослых людей, к которому привела череда непростых событий. Он обратился к подписчикам в соцсети с просьбой не искать причин и не вмешиваться в их личную жизнь.

Наша история как мужа и жены закончилась. Принято решение развестись. Пожалуйста, не ищите причин и не ковыряйтесь в нас; у нас есть сын, и ради него наша история как родителей и сохранение человеческих отношений должна сохраниться. Это не кризис, а взвешенное решение взрослых людей, к которому привела череда непростых событий, — написал Винник.

Весной этого года они рассказали, что у их двухлетнего сына диагностировали редкое генетическое заболевание — первичную миопатию. Анна тогда призналась, что материнское сердце давно чувствовало неладное, так как мальчик заметно отставал от сверстников.

Ранее Винник обратился к погибшей жене Марианне в ее день рождения и спустя более чем 10 лет после унесшей ее жизнь трагедии. Блогер опубликовал архивное черно-белое фото, где они счастливо улыбаются, сопроводив его короткой подписью, в которой признался, что помнит ее.

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Олег Винник разводится с женой после новости о неизлечимой болезни сына
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