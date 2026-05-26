«Помню»: Винник трогательно поздравил покойную супругу с днем рождения Винник в день рождения покойной жены опубликовал архивное фото с подписью

Бизнесмен Олег Винник в день рождения погибшей жены Марианны обратился к ней в соцсетях спустя более чем 10 лет после унесшей ее жизнь трагедии. Мужчина опубликовал архивное черно-белое фото, где они счастливо улыбаются, сопроводив его короткой подписью, в которой признался, что помнит ее.

С днем рождения, Мариаша, помню, — говорится в подписи к снимку.

Трагедия произошла 31 октября 2015 года. В тот день его жена, двое детей, а также теща и бабушка супруги летели рейсом Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Над Синайским полуостровом террористы взорвали самолет, погибли 224 человека, включая всю семью мужчины.

