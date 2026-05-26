«Помню»: Винник трогательно поздравил покойную супругу с днем рождения

Бизнесмен Олег Винник в день рождения погибшей жены Марианны обратился к ней в соцсетях спустя более чем 10 лет после унесшей ее жизнь трагедии. Мужчина опубликовал архивное черно-белое фото, где они счастливо улыбаются, сопроводив его короткой подписью, в которой признался, что помнит ее.

С днем рождения, Мариаша, помню, — говорится в подписи к снимку.

Трагедия произошла 31 октября 2015 года. В тот день его жена, двое детей, а также теща и бабушка супруги летели рейсом Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Над Синайским полуостровом террористы взорвали самолет, погибли 224 человека, включая всю семью мужчины.

Ранее жители и гости Подмосковья во вторую годовщину теракта в «Крокус Сити Холле» принесли цветы к мемориалу жертвам. С раннего утра у концертного зала стихийно появились десятки свежих роз и гвоздик. Почтить память погибших пришли простые люди, члены ОНФ и волонтеры студенческого спасательного корпуса.

Кроме того, в Донецке в память о погибших в «Крокус Сити Холле» создали инсталляцию из 2500 свечей. В акции поучаствовали десятки местных жителей и общественников.

