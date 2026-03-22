Донецк зажег тысячи свечей в память о жертвах страшного теракта в «Крокусе» В Донецке выложили надпись из 2,5 тыс. свечей в память о жертвах «Крокуса»

В Донецке в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» создали композицию из 2,5 тыс. свечей, передает ТАСС. В акции участвовали десятки общественников из разных организаций и местные жители. На одном из зданий создали инсталляцию с летящими журавлями, а из лампадок выложили надпись «Скорбим 22.03.2024».

Руководитель Донецкого регионального отделения Российских студенческих отрядов Даниил Боровской отметил, что цель мероприятия — сохранить память о погибших и отдать дань героям, спасавшим жизни. По его словам, и молодежь ДНР чтит эту память.

Наша задача — помнить людей, которые погибли, и героев, которые смогли спасти жизни. Молодежь ДНР помнит, — заявил Боровский.

Жители и гости Подмосковья также несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» во вторую годовщину трагедии. С утра 22 марта у концертного зала появилось множество свежих роз и гвоздик, а почтить память погибших приходят неравнодушные люди, среди которых участники движения «Общероссийский народный фронт» и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

До этого член СПЧ Ева Меркачева заявила в беседе с NEWS.ru, что исполнители теракта, скорее всего, будут отбывать наказание в колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова» на Крайнем Севере. Она отметила, что в этом учреждении содержится наибольшее число осужденных по схожим статьям.