Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 12:28

Донецк зажег тысячи свечей в память о жертвах страшного теракта в «Крокусе»

В Донецке выложили надпись из 2,5 тыс. свечей в память о жертвах «Крокуса»

Подписывайтесь на нас в MAX

В Донецке в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» создали композицию из 2,5 тыс. свечей, передает ТАСС. В акции участвовали десятки общественников из разных организаций и местные жители. На одном из зданий создали инсталляцию с летящими журавлями, а из лампадок выложили надпись «Скорбим 22.03.2024».

Руководитель Донецкого регионального отделения Российских студенческих отрядов Даниил Боровской отметил, что цель мероприятия — сохранить память о погибших и отдать дань героям, спасавшим жизни. По его словам, и молодежь ДНР чтит эту память.

Наша задача — помнить людей, которые погибли, и героев, которые смогли спасти жизни. Молодежь ДНР помнит, — заявил Боровский.

Жители и гости Подмосковья также несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» во вторую годовщину трагедии. С утра 22 марта у концертного зала появилось множество свежих роз и гвоздик, а почтить память погибших приходят неравнодушные люди, среди которых участники движения «Общероссийский народный фронт» и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

До этого член СПЧ Ева Меркачева заявила в беседе с NEWS.ru, что исполнители теракта, скорее всего, будут отбывать наказание в колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова» на Крайнем Севере. Она отметила, что в этом учреждении содержится наибольшее число осужденных по схожим статьям.

Крокус Сити Холл
теракты
ДНР
Донецк
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.