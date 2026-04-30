В Подмосковье загорелись бани фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Пожар произошел в заброшенных банях на Путилковском шоссе в Подмосковье, сообщили ТАСС в оперативных службах. Объектом владел один из фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» Алишер Касимов.

Пожар произошел по адресу: Путилковское шоссе, д. 26. Горит неэксплуатируемое одноэтажное здание, в котором раньше располагалась баня. На месте работают пожарные, — говорится в сообщении.

Касимов осужден на 22 года и 6 месяцев лишения свободы. По данным следствия, он сдавал квартиру исполнителям теракта. После ареста Касимова в марте 2024 года были закрыты принадлежащее ему кафе «Чайхона» и расположенная рядом баня.

В четверг, 12 марта, 2-й Западный окружной военный суд огласил приговоры террористам и соучастникам нападения на «Крокус Сити Холл». Почти все осужденные приговорены к пожизненному сроку. Глава группировки Шамсидин Фаридуни первые 18 лет проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока будет отбывать в колонии строгого режима. Силовики задержали мужчину в ноябре 2025 года. Следствие установило, что именно на главу группировки вышли зарубежные кураторы.