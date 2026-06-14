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14 июня 2026 в 09:54

Барак Обама подал заявку на участие в президентских выборах в США

Тезка Барака Обамы примет участие в выборах президента США в 2028 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Малоизвестный американский политик Барак Обама Шоу подал заявку на участие в выборах президента США 2028 года, сообщает New York Post. Шоу ранее участвовал в выборах губернатора Калифорнии, где привлек внимание из-за имени, совпадающего с именем 44-го президента США Барака Обамы.

Обама сделал невозможное возможным для людей, похожих на меня — стал президентом Соединенных Штатов, — сказал он.

Он был одним из 61 кандидата, однако не смог добиться успеха. До этого политик также баллотировался на пост мэра города Аламеда и получил 16 522 голоса. Несмотря на неудачи, демократ решил продолжить политическую карьеру и объявил о намерении участвовать в президентской гонке.

Ранее президент США Дональд Трамп разместил на странице в своей соцсети сгенерированное ИИ изображение, на котором предстали восемь американских чиновников из числа демократов, в том числе экс-хозяин Белого дома Барак Обама. На изображении чиновники показаны в тюремных робах с табличками, на которых указаны их имена.

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