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14 июля 2026 в 09:09

Дмитриев рассказал о последствиях обращения Трампа для Обамы и Байдена

Дмитриев предрек Обаме и Байдену плохие новости после обращения Трампа

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Бывших президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать «плохие новости» на фоне предстоящего обращения Дональда Трампа к нации, заявил в социальной сети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. До этого журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что выступление Трампа, запланированное на 17 июля, будет посвящено предполагаемому иностранному вмешательству в президентские выборы в США 2020 года.

Возможно, плохие новости для Обама и Байдена, — написал он.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 17 июля выступит с обращением к нации. При этом американский лидер не уточнил, чему будет посвящена его речь, и не привел других подробностей.

Между тем стало известно, что Иран якобы пытался организовать покушение на Трампа во время его поездки на саммит НАТО в Турции. По данным источника, именно с этим могла быть связана смена президентского самолета.

Власть
США
Кирилл Дмитриев
Дональд Трамп
Джо Байден
Барак Обама
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