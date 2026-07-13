Трамп анонсировал обращение к своему народу Трамп анонсировал обращение к нации в ночь на 17 июля

Президент США Дональд Трамп планирует выступить с обращением к нации. По словам американского лидера в социальной сети Truth Social, он произнесет речь 17 июля.

При этом Трамп не уточнил, какой теме будет посвящено его обращение. Других подробностей он также не привел.

Ранее Трамп заявил о восстановлении блокады морских портов Ирана. По его словам, Вашингтон также намерен взять под контроль судоходство в Ормузском проливе и взимать плату за обеспечение безопасности проходящих через него судов. Он назвал США «хранителями Ормузского пролива».

До этого представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в зону, которая будет угрожать национальной безопасности страны. По словам дипломата, заявления США о военном сопровождении судов свидетельствуют о стремлении Вашингтона сохранить нестабильность в регионе.

Прежде Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив не находится под контролем Ирана и остается доступным для прохода судов. За последние семь дней через него проследовало более 140 кораблей.