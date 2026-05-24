Трамп опубликовал изображение Обамы в тюремной робе Трамп опубликовал изображение Обамы и других демократов в тюремных робах

Президент США Дональд Трамп разместил на странице в своей соцсети Truth Social сгенерированное ИИ изображение, на котором предстали восемь американских чиновников из числа демократов, в том числе экс-хозяин Белого дома Барак Обама. На картинке они показаны в тюремных робах с табличками, на которых указаны их имена.

Это плохая (больная!) группа людей, очень разрушительна для нашей великой нации, — написал республиканец.

На изображении можно увидеть бывших представительниц США в ООН Сьюзан Райс и Саманту Пауэр, экс-советницу президента США Валерию Джарретт, бывшего директора ЦРУ Джеймса Клаппера и прочих чиновников, связанных с демократами.

Ранее Белый дом опубликовал AI-ролик в честь закрытия легендарной программы The Late Show со Стивеном Кольбером. В нем американский президент выбрасывает телеведущего в мусорный бак, закрывает крышку и начинает танцевать. О закрытии передачи CBS сообщил еще в июле 2025 года, объяснив решение финансовыми причинами. Однако многие посчитали, что причиной стало давление со стороны Трампа, над которым регулярно шутили на передаче.