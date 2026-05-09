09 мая 2026 в 08:43

«Паникует и выходит из тени»: Дмитриев оценил публичную активность Обамы

Дмитриев: Обама выходит из тени, чтобы получить дополнительную защиту

Кирилл Дмитриев
Бывший президент США Барак Обама паникует и выходит из тени, надеясь получить дополнительную защиту, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он отреагировал в соцсети X на видео встречи канадского премьера Марка Карни с экс-главой Белого дома в Торонто.

Президент Обама паникует и выходит из тени, надеясь, что публичное появление на международных мероприятиях даст дополнительную защиту, — написал Дмитриев.

Ранее Обаму обвинили в создании опровергнутой впоследствии теории о так называемом «российском следе». Речь идет о якобы существовавших связях нынешнего президента Дональда Трампа с Россией.

До этого Обама признался, что в молодости с трудом сводил концы с концами из-за долга за обучение в университете. Чтобы выплатить кредит, он постоянно питался консервами. На поминальной службе по пастору Джесси Джексону экс-президент рассказал, что в те годы жил в Нью-Йорке и воровал крекеры в закусочных.

