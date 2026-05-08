Обаму обвинили в создании теории о «российском следе»

Бывшего президента США Барака Обаму обвинили в создании опровергнутой впоследствии теории о так называемом «российском следе», говорится в сообщении американской национальной разведки. Речь идет о якобы существовавших связях нынешнего президента Дональда Трампа с Россией.

Человек, который руководил созданием фальсификаций о России, — говорится в сообщении в ответ на фрагмент интервью Обамы.

В опубликованном отрывке бывший президент США заявил, что Белый дом не должен нацеливать Министерство юстиции на преследование людей по указанию американского лидера. К публикации офис нацразведки приложил доклад от 2025 года. В нем, как утверждается, содержатся «новые доказательства» того, что Обама якобы поручил создать ложный отчет, который лег в основу дела о «русском следе».

