День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 17:46

Более половины американцев недовольны действиями Трампа в экономике

Forbes: 58% американцев не одобряют экономическую политику Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Почти 60% граждан США не одобряют экономический курс президента Дональда Трампа, говорится в исследовании журнала Forbes, проведенном совместно с компанией HarrisX. Опрос показал, что меры по борьбе с инфляцией не поддерживают 62% респондентов (одобряют лишь 32%).

Экономические меры главы государства вызывают неприятие у 58% опрошенных, тогда как положительно их оценивают 37%. Пошлины и торговая политика также непопулярны: 56% высказались против (37% — за).

В целом политику президента США позитивно оценивает 41% американцев. Негативно о ней отзываются 55% участников исследования.

Среди республиканцев уровень неодобрения Трампа составляет всего 23%. Среди демократов этот показатель достигает 88%.

Кроме того, лишь 37% респондентов одобрили военную операцию США против Ирана. В опросе приняли участие 2,5 тыс. взрослых американцев, статистическая погрешность составила 1,95%.

Ранее телеканал CNN сообщал, что лишь 33% американцев считают, что у Трампа есть четкий план урегулирования конфликта с Ираном. В конце февраля — начале марта того же мнения придерживались 40% респондентов.

США
Дональд Трамп
Экономика
опросы
американцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.