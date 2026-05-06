Более половины американцев недовольны действиями Трампа в экономике Forbes: 58% американцев не одобряют экономическую политику Трампа

Почти 60% граждан США не одобряют экономический курс президента Дональда Трампа, говорится в исследовании журнала Forbes, проведенном совместно с компанией HarrisX. Опрос показал, что меры по борьбе с инфляцией не поддерживают 62% респондентов (одобряют лишь 32%).

Экономические меры главы государства вызывают неприятие у 58% опрошенных, тогда как положительно их оценивают 37%. Пошлины и торговая политика также непопулярны: 56% высказались против (37% — за).

В целом политику президента США позитивно оценивает 41% американцев. Негативно о ней отзываются 55% участников исследования.

Среди республиканцев уровень неодобрения Трампа составляет всего 23%. Среди демократов этот показатель достигает 88%.

Кроме того, лишь 37% респондентов одобрили военную операцию США против Ирана. В опросе приняли участие 2,5 тыс. взрослых американцев, статистическая погрешность составила 1,95%.

Ранее телеканал CNN сообщал, что лишь 33% американцев считают, что у Трампа есть четкий план урегулирования конфликта с Ираном. В конце февраля — начале марта того же мнения придерживались 40% респондентов.