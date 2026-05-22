22 мая 2026 в 11:26

Опрос показал отношение россиян к работе Путина

ФОМ: 71% россиян доверяют Путину и положительно оценивают его работу

Президент РФ Владимир Путин
Подавляющее большинство россиян — 71% — положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на посту главы государства и в той же пропорции ему доверяют, следует из результатов еженедельного опроса Фонда «Общественное мнение». Работу правительства РФ считают хорошей 46% граждан. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 51% респондентов.

Россиянам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. За «Единую Россию» проголосовали бы 39% граждан, за ЛДПР — 11%, за КПРФ — 10%, за «Новых людей» — 5%, а за «Справедливую Россию» — 4%.

Опрос «ФОМнибус» был проведен 15--17 мая среди 1,5 тыс. респондентов из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию, работу правительства положительно оценивают 47% участников опроса. При этом 53% россиян заявили, что премьер Мишустин, по их мнению, хорошо справляется со своими обязанностями. Среди политических партий наибольший уровень поддержки сохраняет «Единая Россия» — 39%. Далее следуют ЛДПР с 11%, КПРФ с 8%, «Новые люди» с 6% и «Справедливая Россия» с 4%.

