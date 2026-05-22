«Одноклассники» выяснили, как люди старше 55 лет проводят культурный досуг

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди пользователей старше 55 лет и определила, как их культурный досуг трансформируется с приходом весны и лета. На первом месте по популярности оказались концерты — их выбрали 43% респондентов.

Театр, спектакли и постановки занимают второе место по популярности (16%). Кроме того, 8% опрошенных выразили интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные торжества и городские события.

Большинство респондентов (33%) узнают о мероприятиях от своих друзей, знакомых и родственников. На втором месте по популярности — интернет и онлайн-поиск (17%). По 8% участников опроса узнают о событиях через объявления, афиши и пуш-уведомления.

Около 56% представителей старшего поколения покупают билеты самостоятельно (27% — онлайн, 29% — офлайн), еще 37% получают помощь. Некоторые предпочитают бесплатные мероприятия.

Исследование выявило, что для большинства участников дачный сезон не служит поводом для отказа от мероприятий: 55% опрошенных указали, что он не сказывается на их активности. Еще 16% отметили, что летом посещают мероприятия реже, однако не связывают это с садоводством. В то же время 29% респондентов признали, что сезон на даче действительно влияет на частоту их посещений.

