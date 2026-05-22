22 мая 2026 в 10:19

«Одноклассники» выяснили, как люди старше 55 лет проводят культурный досуг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди пользователей старше 55 лет и определила, как их культурный досуг трансформируется с приходом весны и лета. На первом месте по популярности оказались концерты — их выбрали 43% респондентов.

Театр, спектакли и постановки занимают второе место по популярности (16%). Кроме того, 8% опрошенных выразили интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные торжества и городские события.

Большинство респондентов (33%) узнают о мероприятиях от своих друзей, знакомых и родственников. На втором месте по популярности — интернет и онлайн-поиск (17%). По 8% участников опроса узнают о событиях через объявления, афиши и пуш-уведомления.

Около 56% представителей старшего поколения покупают билеты самостоятельно (27% — онлайн, 29% — офлайн), еще 37% получают помощь. Некоторые предпочитают бесплатные мероприятия.

Исследование выявило, что для большинства участников дачный сезон не служит поводом для отказа от мероприятий: 55% опрошенных указали, что он не сказывается на их активности. Еще 16% отметили, что летом посещают мероприятия реже, однако не связывают это с садоводством. В то же время 29% респондентов признали, что сезон на даче действительно влияет на частоту их посещений.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» выяснила, что большинство россиян после 45 лет выбирают занятия по здоровому образу жизни — 34%. Навыки для дополнительного заработка осваивают 30% людей зрелого возраста, а компьютерные и цифровые компетенции — 20% граждан.

Общество
одноклассники
опросы
хобби
