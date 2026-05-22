Россиян предостерегли от опасной подработки мошенников

Злоумышленники используют дропперов для легализации незаконно полученных средств, обещая им легкий заработок, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, участие в подобных схемах может обернуться для граждан лишением свободы на срок до семи лет.

Мошенники стараются не светить свои реквизиты в преступных схемах. Они используют дропперов — посредников, которые получают деньги от жертвы обмана. Так аферисты заметают следы и избегают блокировки личных счетов. Преступники активно ищут людей для своих схем. Они предлагают «легкий заработок» — просто перевести деньги с карты на карту. Жертва просто соглашается подработать и становится звеном в преступной схеме. В итоге — проблемы с банком и законом, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что преступники ищут дропперов в социальных сетях, мессенджерах и по электронной почте. По словам эксперта, злоумышленники обещают стабильный доход без необходимости официального трудоустройства. Доцент указал, что аферисты не интересуются опытом и профессиональными навыками, поскольку единственным требованием является наличие банковских карт.

Дропперы попадают в базу данных ЦБ, а затем им ограничивают доступ к онлайн-банку и картам. Для многих граждан такая «работа» заканчивается уголовным преследованием. Причем наказание предусмотрено независимо от того, осознанно ли человек помогал обналичивать похищенные деньги или стал помощником мошенников обманным путем. Это чревато лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Также органы правосудия могут квалифицировать дропперство как полноценное участие в мошенничестве, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за экспертов по инвестициям и обещают гражданам доход до 30% годовых. Преступники распространяют ложную информацию через социальные сети и мессенджеры.