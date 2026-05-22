Москвич стал жертвой покушения на Кутузовском проспекте

В Москве неизвестные совершили вооруженное покушение на мужчину в районе Кутузовского проспекта, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел поздней ночью на улице Студенческой, где злоумышленник выстрелил в пострадавшего из огнестрельного оружия.

Жильцы соседних домов услышали звуки выстрелов и незамедлительно вызвали на место происшествия правоохранительные органы. Экстренные службы оперативно прибыли на адрес и госпитализировали раненого москвича. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

