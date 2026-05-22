Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 11:32

Москвич стал жертвой покушения на Кутузовском проспекте

Неизвестные совершили вооруженное покушение на мужчину в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве неизвестные совершили вооруженное покушение на мужчину в районе Кутузовского проспекта, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел поздней ночью на улице Студенческой, где злоумышленник выстрелил в пострадавшего из огнестрельного оружия.

Жильцы соседних домов услышали звуки выстрелов и незамедлительно вызвали на место происшествия правоохранительные органы. Экстренные службы оперативно прибыли на адрес и госпитализировали раненого москвича. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее полиция задержала подозреваемого в нападении на детей в Подмосковье. Одной из жертв преступника стала семилетняя девочка. Ей диагностировали частичный перелом челюсти после нападения. По предварительной информации, мужчина страдает психическим расстройством.

До этого в Воронеже мужчина напал на девушку возле караоке-бара на улице Кропоткина после отказа в знакомстве. Он ударил потерпевшую по лицу ладонью, затем нанес удар кулаком. После падения девушки на землю агрессор продолжил бить ее ногами.

Москва
преступления
покушения
стрельбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница
СПЧ: удар по колледжу в Луганске следует признать военным преступлением
Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав
ВСУ потеряли две роты солдат в боях в Запорожской области
«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину
Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве
Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью не достойна жалости
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Стало известно о телефонном разговоре Путина с иностранным лидером
В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами
В Кызыле сотрудников детсада уволили после жалоб на уколы детям
Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра
В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»
«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ
Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение
Стало известно, каких специалистов могут привлечь к поискам семьи Усольцевых
Лавров раскрыл планы Запада по нападению на Россию
Дрон ВСУ ударил по машине с двумя пожилыми жителями Херсонщины
Несколько человек пострадали при наезде автобуса на самосвал
Турэксперт рассказала, во сколько обойдется июньский отдых на Балтике
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.