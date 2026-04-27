27 апреля 2026 в 17:47

В Воронеже мужчина жестоко избил девушку после отказа в знакомстве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Воронеже мужчина напал на девушку после отказа в знакомстве, сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж». Инцидент произошел возле караоке-бара на улице Кропоткина. Пострадавшая обратилась в полицию.

Уточняется, что компания девушек находилась в заведении рядом с группой незнакомых мужчин. Один из них предпринял попытку познакомиться, однако получил отказ. После закрытия бара участники обеих компаний вышли на улицу, где находились отдельно друг от друга.

Через некоторое время мужчина начал проявлять агрессию, выкрикивать оскорбления и провоцировать конфликт, который перерос в драку. Наиболее серьезные травмы получила одна из девушек. Нападавший ударил ее по лицу ладонью, затем нанес удар кулаком. После падения потерпевшей он продолжил бить ее ногами. В результате девушке наложили швы на лицо.

Ранее Бутырская межрайонная прокуратура добилась приговора мужчине, который пытался организовать похищение бывшей супруги в Уфе. Целью злоумышленника было переоформление имущества женщины на свое имя.

