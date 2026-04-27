Мужчина попытался похитить бывшую и угодил в лапы прокуроров

Бутырская межрайонная прокуратура добилась приговора мужчине, который пытался организовать похищение бывшей супруги в Уфе, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Целью злоумышленника было переоформление имущества женщины на свое имя.

С учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима приговорен мужчина за попытку похитить бывшую жену, — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина хотел нанять исполнителей в Москве. Однако о планируемом преступлении узнали правоохранители. 9 октября 2025 года на автозаправке на Алтуфьевском шоссе в рамках оперативного эксперимента заказчик встретился с «исполнителями», передал им 300 тыс. рублей предоплаты и пообещал за выполнение заказа свой BMW стоимостью более 6 млн рублей. В октябре заказчик прибыл в загородный дом в Башкирии, где, как он думал, удерживали его экс-супругу, но там его встретили правоохранители.

Ранее в Башкирии бывший муж обвинил женщину в краже имущества и после суда о месте жительства детей забрал двухлетнюю дочь и пятилетнего сына-инвалида к себе, не вернув матери. За освобождение «заложников» он потребовал 100 тыс. рублей или расписку о зачете этой суммы в счет алиментов.