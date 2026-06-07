ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 09:11

Фейковые полицейские похитили подростка в Петербурге

В Петербурге арестовали фальшивых полицейских за похищение подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Санкт-петербургский суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте двоих мужчин, которым инкриминируют похищение несовершеннолетнего, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу в соцсети «ВКонтакте». Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, уточнили в ведомстве.

Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении двоих 30-летних мужчин расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а, д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц, несовершеннолетнего) и пунктами «а, д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). По ходатайству следователя в суде им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По информации следствия, в среду у дома на проспекте Богатырский двое фигурантов, обладая сведениями из непроверенного источника о мнимой причастности несовершеннолетнего к противоправным действиям, совершили его захват. Злоумышленники представились подростку сотрудниками полиции, применили к нему наручники, затем принудительно переместили жертву в салон легкового автомобиля и катались по городу.

Позже мужчины доставили пострадавшего к месту его проживания. Там злоумышленники незаконно удерживали ребенка, пытаясь выведать данные о мошеннических схемах.

Ранее нетрезвая пара совершила похищение 11-летнего мальчика с территории пляжа в городе Лиски Воронежской области. Злоумышленники перевезли ребенка на арендованную квартиру, где незаконно удерживали и избивали.

Регионы
Санкт-Петербург
подростки
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев назвал Россию страной с самой дешевой энергией для дата-центров
Пашинян в день судьбоносных выборов высказался об отношениях РФ и Армении
Раскрыто, в скольких олимпийских видах спорта россиянам вернули флаг и гимн
Фейковые полицейские похитили подростка в Петербурге
ВСУ начали применять бутылки-«двойники» на линии фронта
В Госдуме предсказали, какой будет ключевая ставка ЦБ в конце года
«Хезболла» атаковала штаб-квартиру ЦАХАЛ на юге Ливана
Порядок оформления пьяных водителей в 2026 году: правила, сумма штрафа
Двух председателей и секретаря избиркома задержали на выборах в Армении
Додик анонсировал новую поездку в Москву
Агитация за партию Пашиняна достигла невиданных масштабов
ВС России разорвали важную логистическую цепь ВСУ
Россиянин не пережил столкновения лодки с теплоходом
Неисправная проводка привела к трагедии в российском городе
Приставы пытаются взыскать с бизнес-коуча более полумиллиарда рублей
Синоптик предупредила о рекордной жаре в Москве на следующей неделе
Раскрыты успехи армии России в районе Красного Лимана
В Армении стартовали судьбоносные выборы
Пожар в эквадорском порту уничтожил более 20 лодок
Голод в рядах ВСУ и прорыв на севере ДНР: новости СВО на утро 7 июня
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.