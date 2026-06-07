Фейковые полицейские похитили подростка в Петербурге В Петербурге арестовали фальшивых полицейских за похищение подростка

Санкт-петербургский суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте двоих мужчин, которым инкриминируют похищение несовершеннолетнего, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу в соцсети «ВКонтакте». Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, уточнили в ведомстве.

Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении двоих 30-летних мужчин расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а, д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц, несовершеннолетнего) и пунктами «а, д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). По ходатайству следователя в суде им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По информации следствия, в среду у дома на проспекте Богатырский двое фигурантов, обладая сведениями из непроверенного источника о мнимой причастности несовершеннолетнего к противоправным действиям, совершили его захват. Злоумышленники представились подростку сотрудниками полиции, применили к нему наручники, затем принудительно переместили жертву в салон легкового автомобиля и катались по городу.

Позже мужчины доставили пострадавшего к месту его проживания. Там злоумышленники незаконно удерживали ребенка, пытаясь выведать данные о мошеннических схемах.

Ранее нетрезвая пара совершила похищение 11-летнего мальчика с территории пляжа в городе Лиски Воронежской области. Злоумышленники перевезли ребенка на арендованную квартиру, где незаконно удерживали и избивали.