Иран нанес ракетные удары по Израилю впервые за два месяца: что известно

Иран нанес ракетные удары по Израилю впервые за два месяца: что известно

Иран впервые после начала режима прекращения огня 8 апреля нанес ракетные удары по Израилю. Что об этом известно, ответил ли Тель-Авив, что сказал президент США Дональд Трамп?

Что известно об атаке Ирана на Израиль

Армия обороны Израиля сообщила, что Иран осуществил запуск ракет в сторону еврейского государства. Через некоторое время в Telegram-канале ЦАХАЛ добавили, что силы ПВО перехватили все снаряды.

«Армия обороны Израиля перехватила все ракеты из Ирана к настоящему времени», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции заявили, что Воздушно-космические силы КСИР нанесли удар по израильской авиабазе Рамат-Давид с помощью баллистических ракет.

«В ответ на масштабные преступления [израильского] режима на юге Ливана и других районах этой страны <...> при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия», — говорится в заявлении, его цитирует иранское агентство Fars.

Кроме того, представители КСИР назвали атаку на Израиль лишь предупреждением. В заявлении говорится, что Иран готов атаковать все цели США и Израиля на Ближнем Востоке в случае агрессии.

«Проведенная сегодня вечером операция была лишь предупреждением. В случае повторения агрессивных действий последует более масштабный ответ, который будет включать все американо-сионистские цели в регионе», — отмечается в публикации.

Позднее в ЦАХАЛ сообщили, что Тегеран выпустил вторую волну ракет.

Как Израиль отреагировал на атаку Ирана, что сказал Трамп

Израиль намерен дать ответ Ирану на ракетный обстрел израильской территории, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильских чиновников.

«Мы ответим на иранские запуски», — приводит Kan слова израильских официальных лиц, не уточняя имен и должностей.

При этом союзник Израиля американский лидер Дональд Трамп призвал Тегеран вернуться за стол переговоров и заключить сделку, сообщает Fox News.

«Он сказал мне, что посоветовал бы Ирану: вы уже выпустили свои ракеты — этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку», — сказал ведущий телеканала в эфире.

Также президент США заявил, что недоволен израильскими ударами по Бейруту, но отметил, что и иранская атака против Тель-Авива не поможет переговорному процессу.

«Я спросил его о реакции на израильские удары по „Хезболле“ в Бейруте, и президент Трамп сказал: „Я этим недоволен“», — сказал ведущий телеканала в эфире.

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на главу Белого дома утверждает, что тот позвонит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросит не наносить ответный удар по Ирану.

«Президент Трамп сказал мне: „Я собираюсь позвонить Нетаньяху прямо сейчас и скажу ему не наносить ответный удар“», — написал журналист в соцсетях.

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