ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 11:22

Удары по Украине сегодня, 7 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России 7 июня нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 7 июня

ВС РФ в ночь на 7 июня нанесли удары по объектам военной и портовой инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Вторые сутки основной удар нацелен на Одесскую область. Одесса частично обесточена. Атакованы объекты в Черноморске (Ильичевске). За последние три дня по целям в этом районе прилетело больше 120 „Гераней“. В Киевской области цели поражены в окрестностях Бровар и в Борисполе. Всю ночь гремели взрывы в Шахтерском Днепропетровской области. Ночью несколько „Гераней“ атаковали цель в Сарнах Ровенской области», — сообщил он.

Всего за сутки с 6 на 7 июня зафиксировано порядка 45 эпизодов ударов, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

В Днепропетровской области, по данным подпольщика, целями стали логистические центры, железнодорожная инфраструктура, склады материально-технического снабжения, ремонтные предприятия, объекты энергетики и производственные площадки; в Сумской — приграничная логистика, районы сосредоточения резервов, склады, полигоны, пункты временной дислокации ВСУ, транспортная инфраструктура; в Одесской — портовая инфраструктура, складские комплексы, контейнерные терминалы, транспортные площадки, объекты морской логистики.

В Кировоградской области, как сообщил Лебедев, удары были нанесены по распределительным складам и объектам внутренней логистики ВСУ; в Харьковской — по складам, пунктам управления и местам размещения подразделений украинских формирований; в Черниговской — по железнодорожной инфраструктуре и объектам обеспечения приграничных районов; в Полтавской — по транспортным узлам и объектам снабжения центральной части Украины; в Киевской — по складам и элементам снабжения столичного региона; в Ровенской — по железнодорожному узлу и объектам энергетики.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 7 июня: последние новости, ситуация в Купянске

Локальные грозы, ливни и жара до +29: погода в Москве на следующей неделе

Слабые дожди, туманы, грозы и тепло до +20: погода в Москве в начале осени

Мир
Украина
ВС РФ
ВСУ
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин раскрыл, где в ДНР осталась основная линия укреплений ВСУ
Стало известно, где построят крупнейший в мире астрономический центр
Деревянный мост с находившимися на нем детьми рухнул в реку
Поиски Усольцевых: последние новости 7 июня, версия о тщательном побеге
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении одного из командиров ХАМАС
Почему не работает Telegram сегодня, 7 июня: замедление, заблокируют ли
Развожаев сообщил, где в Севастополе можно купить бензин
Раскрыто число пострадавших от ВСУ в Белгородской области за сутки
Минтранс нашел ответственных за продажу билетов без разрешений на полеты
Катание на катере обернулось исчезновением людей в Иркутской области
Названы последствия визита Зеленского в Лондон для России
Вооруженные силы России поразили объекты ВСУ в 141 районе
Средства ПВО сбили полтысячи дронов ВСУ за сутки
В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в зоне СВО за сутки
«Баланс будет»: Карапетян объяснил, как выстроит отношения с РФ, ЕС и США
Евродепутат привел доказательство провала антироссийской политики ЕС
Оппонент Пашиняна заявил о беспрецедентных арестах сторонников в Армении
Пострадавшая при атаке ВСУ девушка распишется с военным в больнице
В Евросоюзе предупредили о массовой безработице
Брэда Питта предложили внести в базу «Миротворца» после «Роллан Гарроса»
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.