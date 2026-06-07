Удары по Украине сегодня, 7 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 7 июня нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 7 июня

ВС РФ в ночь на 7 июня нанесли удары по объектам военной и портовой инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Вторые сутки основной удар нацелен на Одесскую область. Одесса частично обесточена. Атакованы объекты в Черноморске (Ильичевске). За последние три дня по целям в этом районе прилетело больше 120 „Гераней“. В Киевской области цели поражены в окрестностях Бровар и в Борисполе. Всю ночь гремели взрывы в Шахтерском Днепропетровской области. Ночью несколько „Гераней“ атаковали цель в Сарнах Ровенской области», — сообщил он.

Всего за сутки с 6 на 7 июня зафиксировано порядка 45 эпизодов ударов, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

В Днепропетровской области, по данным подпольщика, целями стали логистические центры, железнодорожная инфраструктура, склады материально-технического снабжения, ремонтные предприятия, объекты энергетики и производственные площадки; в Сумской — приграничная логистика, районы сосредоточения резервов, склады, полигоны, пункты временной дислокации ВСУ, транспортная инфраструктура; в Одесской — портовая инфраструктура, складские комплексы, контейнерные терминалы, транспортные площадки, объекты морской логистики.

В Кировоградской области, как сообщил Лебедев, удары были нанесены по распределительным складам и объектам внутренней логистики ВСУ; в Харьковской — по складам, пунктам управления и местам размещения подразделений украинских формирований; в Черниговской — по железнодорожной инфраструктуре и объектам обеспечения приграничных районов; в Полтавской — по транспортным узлам и объектам снабжения центральной части Украины; в Киевской — по складам и элементам снабжения столичного региона; в Ровенской — по железнодорожному узлу и объектам энергетики.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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