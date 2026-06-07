Зеленский с опозданием прибыл на переговоры по Украине

Зеленский с опозданием прибыл на переговоры по Украине РИА Новости: Зеленский прибыл на переговоры по Украине спустя час после начала

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала встречи лидеров трех европейских государств, сообщает РИА Новости. До его приезда президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц уже успели провести переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Лидеры собрались в резиденции премьер-министра около 18:30 по местному времени (20:30 мск), обсудив возможные шаги в переговорах с Россией в формате Е3. Зеленский прибыл на место встречи только к 19:20.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он боится завершения конфликта, единственными инструментами, которые помогают ему сохранять власть, остаются боевые действия и страх. Она считает, что у главы государства мало советников, способных выработать стратегию для единства общества.

До этого Украина запросила у Германии дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Киев надеялся получить «десятки» боеприпасов из запасов бундесвера уже в текущем году.