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07 июня 2026 в 22:30

Зеленский с опозданием прибыл на переговоры по Украине

РИА Новости: Зеленский прибыл на переговоры по Украине спустя час после начала

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала встречи лидеров трех европейских государств, сообщает РИА Новости. До его приезда президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц уже успели провести переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Лидеры собрались в резиденции премьер-министра около 18:30 по местному времени (20:30 мск), обсудив возможные шаги в переговорах с Россией в формате Е3. Зеленский прибыл на место встречи только к 19:20.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он боится завершения конфликта, единственными инструментами, которые помогают ему сохранять власть, остаются боевые действия и страх. Она считает, что у главы государства мало советников, способных выработать стратегию для единства общества.

До этого Украина запросила у Германии дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Киев надеялся получить «десятки» боеприпасов из запасов бундесвера уже в текущем году.

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