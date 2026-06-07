Два десятка человек погибли в ДТП с автобусом на юге Ирака

Два десятка человек погибли в ДТП с автобусом на юге Ирака Минздрав Ирака подтвердил гибель 21 человека в ДТП с автобусом

На трассе Насирия — Басра на юге Ирака произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого погиб 21 человек, сообщили в агентстве INA со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Еще 19 граждан, среди которых есть иранские паломники, получили ранения.

По информации источника, глава Минздрава Абдель Хусейн аль-Мусави уже распорядился, чтобы медицинские учреждения взяли под контроль состояние пострадавших и оказали им всю необходимую помощь. Ведомство сообщило, что авария произошла на оживленном участке дороги в провинции Ди-Кар, автобус по не установленной причине потерял управление.

Ранее в Южночешском крае недалеко от города Боршов-над-Влтавой произошло лобовое столкновение легковушки Mercedes и автобуса с иностранцами. В результате инцидента пострадали 13 человек, получивших травмы различной степени тяжести.

До этого в Турецкой Анталье в результате аварии с автобусом погибли восемь человек, а 26 получили ранения. Транспортное средство не вписалось в поворот и перевернулось в кювет.