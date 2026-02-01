Зимняя Олимпиада — 2026
Жуткое ДТП с автобусом обернулось массовой гибелью людей

Смертельное ДТП с рейсовым автобусом в Анталье унесло жизни восьми человек

В результате аварии с автобусом в турецкой Анталье погибли восемь человек и еще 26 получили ранения, сообщил журналистам губернатор провинции Хулуси Шахин. По его словам, инцидент произошел около 10:20 утра в районе Дошемеалты, где транспортное средство не вписалось в поворот и перевернулось в кювет, передает TRT.

Сегодня утром около 10:20 (совпадает с московским) в районе Дошемеалты в Анталье автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет, в результате чего, к сожалению, погибли восемь наших граждан. Еще 26 граждан получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее в Мюнхене, в районе Трудеринг, произошло дорожное происшествие с рейсовым автобусом, жертвой которого стала девочка. Еще 18 человек получили травмы после того, как транспортное средство вылетело с дороги, пробило живую изгородь и фасад строения, а затем врезалось в бетонную стену.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области сообщили о массовой аварии на трассе «Нарва» в деревне Шундорово Ломоносовского района, в результате которой травмы получили пять человек. Все пострадавшие с повреждениями средней тяжести направлены в медицинские учреждения, а полиция проводит проверку по данному факту.

Жуткое ДТП с автобусом обернулось массовой гибелью людей
