Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 18:41

Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Подписывайтесь на нас в MAX

Главы МИД Катара и Азербайджана выразили солидарность с Турцией в связи с атаками на ее территории, сообщил источник в турецком Министерстве иностранных дел. По его словам, которые приводит ТАСС, инцидент с обстрелами был изучен в ходе общения с главами ведомств — шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и Джейхуном Байрамовым.

Обсуждалась ситуация в регионе и были проанализированы последние события. Министры выразили солидарность и поддержку Турции в связи с ракетными обстрелами нашей страны, — отметил он.

Также в Минобороны Азербайджана осудили очередную ракетную атаку по территории Турции. По данным ведомства, речь идет о грубом нарушении суверенитета и территориальной целостности.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара заранее предупреждала Тегеран о недопустимости ракетных ударов по своей территории. Он счел действия Ирана «ошибочными и провокационными шагами».

Ранее силы НАТО в Восточном Средиземноморье уничтожили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана и вошедшую в воздушное пространство Турции. Это уже третий подобный инцидент с 4 марта. В Минобороны Турции подчеркнули, что все необходимые меры защиты принимаются решительно против любой угрозы. С Ираном ведутся переговоры для выяснения обстоятельств произошедшего.

Турция
атаки
Катар
Азербайджан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Украинцы могут остаться без соцвыплат
Погрязшая в энергокризисе Куба обратилась к США
Экс-президента Бразилии госпитализировали с пневмонией
Раскрыта новая деталь в скандале с женой Алибасова-младшего
«Нужно было рисковать»: Слуцкая о прокате Гуменника и Петросян на ОИ-2026
Смерть ребенка в Звенигороде, американский «Линкольн» подорвали: что дальше
Историк разоблачил «бандеровский» миф украинцев
Раскрыта причина задержания танкера Sea Owl I в Швеции
Трамп опозорил Зеленского, уличив во лжи
Афганистан атаковал жилой комплекс пакистанских офицеров
РФС оштрафовал «Спартак» за буйных фанатов
Раскрыто, сколько миллиардов направят на дошколят в России
«Сбер» отбился в суде от иска на 1,4 млрд рублей
Дипломаты рассказали о маршруте эвакуации россиян через Анталью
«Удивленно смотрит»: Захарова указала на фатальную ошибку СМИ с Зейналовой
В Ереване задержали троих участников акции в поддержку Карапетяна
Американист рассказал о планах США подтолкнуть Европу в объятия России
«Никогда не бил Арину»: Алибасов о скандалах с женой и страхе за дочку
ФАС «приструнит» коммунальщиков за необоснованные тарифы
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.