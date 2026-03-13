Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории

Главы МИД Катара и Азербайджана выразили солидарность с Турцией в связи с атаками на ее территории, сообщил источник в турецком Министерстве иностранных дел. По его словам, которые приводит ТАСС, инцидент с обстрелами был изучен в ходе общения с главами ведомств — шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и Джейхуном Байрамовым.

Обсуждалась ситуация в регионе и были проанализированы последние события. Министры выразили солидарность и поддержку Турции в связи с ракетными обстрелами нашей страны, — отметил он.

Также в Минобороны Азербайджана осудили очередную ракетную атаку по территории Турции. По данным ведомства, речь идет о грубом нарушении суверенитета и территориальной целостности.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара заранее предупреждала Тегеран о недопустимости ракетных ударов по своей территории. Он счел действия Ирана «ошибочными и провокационными шагами».

Ранее силы НАТО в Восточном Средиземноморье уничтожили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана и вошедшую в воздушное пространство Турции. Это уже третий подобный инцидент с 4 марта. В Минобороны Турции подчеркнули, что все необходимые меры защиты принимаются решительно против любой угрозы. С Ираном ведутся переговоры для выяснения обстоятельств произошедшего.