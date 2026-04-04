Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 16:13

В МО России подсчитали число сбитых за шесть часов беспилотников ВСУ

МО РФ: ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией за шесть часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства ПВО за шесть часов уничтожили 21 украинский беспилотник над тремя областями России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что речь идет о Белгородской, Брянской и Курской областях.

4 апреля в период с 09:00 до 15:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, — говорится в публикации министерства.

Ранее силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным МО, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей передавал, что атака на Тольятти была самой массированной за последнее время. По информации канала, взрывы гремели около двух часов, один из сбитых беспилотников рухнул в опасной близости от жилого дома. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Регионы
БПЛА
атаки
ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.