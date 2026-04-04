В МО России подсчитали число сбитых за шесть часов беспилотников ВСУ МО РФ: ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией за шесть часов

4 апреля в период с 09:00 до 15:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, — говорится в публикации министерства.

Ранее силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным МО, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей передавал, что атака на Тольятти была самой массированной за последнее время. По информации канала, взрывы гремели около двух часов, один из сбитых беспилотников рухнул в опасной близости от жилого дома. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.