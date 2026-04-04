Бывшая участница Spice Girls развеяла слухи о воссоединении группы

Участница легендарной группы Spice Girls Мел Би окончательно развеяла надежды фанатов на воссоединение коллектива в честь его 30-летия. В интервью журналу Hello артистка заявила, что полноценного гастрольного тура не будет, несмотря на многолетние ожидания публики. Певица подчеркнула, что больше не намерена тратить силы на уговоры своих коллег по сцене.

Вам не нужно заставлять всех ехать в тур, если они не хотят. Я оставила это, когда мне исполнилось 50, — пояснила Мел Браун.

Звезда призналась, что возможное турне стало бы шоком даже для нее самой, так как не все участницы проявляют к этому интерес. Тем не менее Мел Би не исключила возможность реализации совместного проекта в другом формате, например в виде документального сериала для Netflix. Всех солисток уже приглашали к обсуждению этой идеи, однако окончательное решение пока не принято. Главным препятствием певица назвала нежелание некоторых участниц быть до конца откровенными.

Ранее солистка t.A.T.u. Лена Катина отреагировала на критику после воссоединения группы. Певица заявила, что россияне всегда будут слушать их хиты. Она отметила, что их совместное с Юлией Волковой творчество не потеряет актуальности даже через десятки лет.